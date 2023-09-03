الشيشة في الأحياء.. هل نمنعها؟

من مزايا تلك "الكافيهات" أنها تعتبر نشاطًا مهمًّا للكثير من أبنائنا وبناتنا، يمارسون فيها عملاً تجاريًّا، يدر عليهم مبالغ جيدة، تحقق لهم دخلاً إضافيًّا، يساعدهم على متطلبات الحياة، خلاف أنها تحقق لتلك الفئة العمرية روح المغامرة، واكتساب الخبرة في الأعمال التجارية، وكيفية إدارة الأنشطة الاقتصادية مستقبلاً.. ولكن مما يعاب على بعض "كافيهات" الأحياء أنها تقدم (الشيشة)؛ وهو ما يشجع الكثير من صغار السن، وبخاصة سكان الحي، على ممارسة تلك العادة الضارة من باب التجربة؛ ليقعوا فيها - لا قدر الله - مستقبلاً.