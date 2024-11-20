تربية الأبناء بين سندان الرعاية الأسرية ومطرقة الغزو الإعلامي والتكنولوجي “صراع الأدوار”

ثم هناك الاعتماد المفرط على خادمات المنازل في تربية الأطفال، حيث يُعد من التحديات الكبرى التي تواجهها الأسر. عندما تكون الخادمة هي المسؤولة الأساسية عن رعاية الأطفال، يؤدي ذلك إلى ضعف الرابط العاطفي بين الطفل ووالديه. إضافة إلى ذلك، قد يتبنى الطفل عادات وسلوكيات غير مرغوب فيها نتيجة التأثر بثقافة الخادمة أو أسلوبها في التعامل.