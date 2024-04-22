هيئة تنظيم الإعلام في وجه المتجاوزين

ويتعاظم هذا الخطر إذا أخذنا في الحسبان ما تمتاز به هذه الوسائط من تأثير كبير على حياتنا، وقدرة فائقة على الوصول لشرائح المجتمع كافة بدون استئذان، إضافة إلى دورها في حشد الرأي العام، وصناعة رد الفعل، وتشكيل المواقف.. فكل ما يحتاج إليه المستخدم هو جهاز هاتف ذكي محمول ليدخل على هذه المواقع، ويتفاعل معها كيفما شاء، وبدون رقيب؛ لذلك فإن الذين يتربصون بأبنائنا في تلك المواقع لا يجدي معهم غير المزيد من الصرامة في تنفيذ القوانين؛ فالفقرة (1) من المادة السادسة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية تنص على أنه (يُعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي).