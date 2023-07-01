العلاج بالمعنى "2"

بعيدًا عن كل تلك المتع، كالطعام والسفر.. وغیرهما، التي تستعبدھا النقود، فإن أكثر ما یفرح الإنسان حقیقة في ھذه الدنیا (وهي رسالة العلاج بالمعنى) ھو أن یتم الاعتراف بأنه جزء مھم من ھذا الوجود الإنساني، ویكون له تقدیر في الحیز الذي یملؤه، یتمیز فیه عن الآخرین، بامتنان لكونه هو ھو، ولیس شخصًا آخر.