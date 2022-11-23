﻿سرُّ الأمير.. مفتاحُ الفوز

نعم لقد تردَّد صدى صفارة الحكم التي أنهى بها المباراة في جميع دول الخليج، والدول العربية، بل والإِسلامية، تردَّد صداه ليبرهن على أننَّا نملكُ من العطاءات الشابة الموهوبة المناضلة التي تستطيع أن تحرز نصرًا تاريخيًّا، وتضع الوطن على صدرها شارةَ فخر، وأننا نمتلك الروح الوطنية التي تدفعنا نحو صنع تاريخٍ لا يمكن نسيانه، وأننا بقيمنا العظيمة التي نتشبَّثُ بها قادرون دائمًا على أن نكتب حروفًا من ذهبْ ليقرأها العالم -وهو مدهوشٌ ومصدوم- غير مصدِّقٍ أن بلدًا عربيًّا خليجيًّا يهزمُ الأرجنتين التي تراهن على قائدها الأُسطورة في إرعابِ الخصوم.