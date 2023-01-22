المسؤولية الاجتماعية.. "نيولوك"

حرصت العديد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالسعودية منذ وقت طويل على لعب دور أساسي ومهم في تنمية المجتمع عبر تقديم خدمات ومساعدات عينية ومادية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، مثل برامج مساعدة الأيتام والفقراء، وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، والمساعدة في تسديد مبالغ الغارمين، إضافة إلى القيام ببرامج ثقافية ورياضية، تستهدف فئات الشباب؛ وذلك انطلاقًا من قِيم الخير التي يمتاز بها مجتمعنا الذي قام على عمق إسلامي أصيل، وتاريخ عربي مشبع بقيم المروءة والشهامة والتكافل.