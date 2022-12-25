بدعة «طالبان» بمنع تعليم النساء

كان من المتوقع أن هذه الحركة التي تهدف، كما تقول، إلى إنشاء إمارة إسلامية، أن تكون قد استفادت من تجربتها الأولى الفاشلة في الحكم (1996 - 2001)، لكن من الواضح أن "حليمة عادت لعادتها القديمة" لفرض حكمٍ ظلامي على الناس تحت ذريعة تطبيق الشريعة الإسلامية البريئة من أصحاب العمائم واللحى مثلما هو الحال في إيران التي نشر حكم "الملالي" الطائفي فيها التخريب والدمار والتخلف داخل إيران ذاتها، وفي بعض الدول العربية المجاورة.