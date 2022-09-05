مشبب في لبنان..!!

غير أننا -على ما يبدو للأسف- لم نؤثر بما يكفي حراكًا فكريًّا واجتماعيًّا على الإرث والموروث الثقافي لتلك الشعوب؛ فهم لم يبادلونا التعامل ذاته وفق الدلائل والمؤشرات المهمة التي تدل على أنهم لم يأخذوا من تقاليدنا وطريقة حياتنا وحضاراتنا وثقافتنا وتصرفاتنا ولهجاتنا وحراكنا الإنساني إجمالاً في شتى مناحي الحياة، حتى في اختيار الأسماء واستنساخها.. ففي الوقت الذي انتشرت فيه الكثير من الأسماء للشعوب العربية على مجتمعنا المحلي منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي حتى اللحظة عن طريق الاستيراد من تلك الدول لم نتمكن في المقابل من تصدير أسماء محلية بديلة.. فنجد أن ثمة أسماء كثيرة منتشرة لدينا هي في الأساس مستوحاة من تلك المجتمعات على نحو: (أمجد، فادي، غسان، لؤي)، بينما لم نسمع أن أحدًا من إخواننا في تلك الدول مُسمَّى (مشبب، مسلم، معيض)..!!