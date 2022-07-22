قمة جدة.. تعزيز الثقة وتأكيد الريادة لتحقيق الأمن والتنمية

كما سعت المملكة من خلال سياساتها الخارجية على العمل والتعاون الدولي من أجل الحد من هذه الظواهر، ولم تقف المملكة مكتوفة الأيدي أمام التحديات التي تواجه العالم؛ بل سعت بكل ما أوتيت من قوة بتقديم الدعم اللازم، وتولت المملكة زمام الأمور بتقديم المبادرات التي من شأنها تحقيق السلام العالمي، يأتي ذلك كله طبعاً من وعيها بالدور الذي ينبغي أن تقوم به، باعتبارها مملكة الإنسانية والإسلام والرؤية المستقبلية، وذات موقع إستراتيجي ومحوري في القضايا السياسية والاقتصادية.