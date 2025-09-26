عشرة تساؤلات من الحب والشجن أمام بوابة الوطن..!

●السؤال الأول:

يقول الرئيس الأمريكي الأسبق جون كيندي:

لا تسأل ما الذي يستطيع وطنك أن يقدّمه لك ؛ بل اسأل نفسك ماذا تستطيع أن تقدّم لوطنك؟

وأنا في كل صباح أسأل نفسي ماذا أستطيع أن أقدم لوطني؟!