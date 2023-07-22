وزارة التعليم.. ونفسيات المعلمين والمعلمات..!!

أما فيما يخص سد العجز في المدارس فذلك مطلب إدارات التعليم منذ الأزل، وليس وليد اليوم؛ وذلك نظرًا للتقاعد المبكر لمسنوبي المدارس، أو ببلوغ السن لبعضهم، إضافة إلى فتح مدارس جديدة في المدن والمحافظات.. ولكن أن يسدَّ ذلك العجز بعض منسوبي المدارس فوق أنصبة تدريسهم، أو من الإداريين والإداريات، الذين مطلوب منهم أعمال إدارية، مثل المدير والوكيل والموجهين الطلابيين، فبدلاً من شكرهم والتخفيف من الأعباء الإدارية التي يقومون بها، يُكلَّفون بحصص تدريس، فكيف يستقيم ذلك مع عملهم الإداري، الذي تم تفريغهم من أجله..؟!