هل الدعم المقدم من القطاع الخاص كافٍ لتحقيق استدامة العمل الخيري؟

من الملاحظ أن معظم الدعم الموجه من القطاع الخاص لا يزال يأخذ طابعًا موسميًا أو آنياً، إذ يقتصر في كثير من الأحيان على تبرعات محددة أو حملات رمزية في المناسبات، دون أن يتطور إلى شراكات استراتيجية طويلة الأمد تسهم في بناء قدرات الجمعيات وتمكينها ماليًا وإداريًا. والنتيجة أن كثيرًا من الجمعيات تظل أسيرة للدعم المرحلي الذي ينتهي بانتهاء الحدث أو الحملة.