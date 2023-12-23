أبطالنا على وسائل التواصل

والأغرب -في رأيي- عندما يقوم أحدهم ببث فيديو ينتقد فيه بلادنا، وهو يعمل بها، ويأكل من خيراتها، ويصرف على أهله وأسرته من ذلك العمل، وبالرغم من ذلك لم ينفع معه المعروف متناسيًا حديث الرسول -عليه الصلاة والسلام- فيما معناه "من لا يشكر الناس لا يشكر الله".