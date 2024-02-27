أصدقاء الفرح ومفاتيح الخير

الفئة المزعجة المتعبة هم أصحاب عين الذبابة، وأصدقاء التعاسة، وقاتلو المتعة، الذين لا يركزون إلا على السلبيات، ولا يرون غيرها، ولا يتحدثون عن نقاط القوة، ولا يريدون رؤيتها، وتغلق آذانهم عند سماعها.