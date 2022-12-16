(عصفورية) الميديا

** هنا أعود لوسائل الإعلام التي أصبحت متلقية، تلاحق "الترند"، وكأنها تروِّج لبضاعتها من خلال مشاركاتها في نشر محتوى بعض المشاهير، وردود الأفعال حول ما يقدمونه.. والأولى بها أن تُقدِّم قراءات واعية لواقع هذه التطبيقات، وسيل النشر من خلالها؛ لتسهم في تثقيف الشباب الذين أغرى بعضهم الظهور والمال لتجاوز الخصوصيات إلى مشاركة كل شيء، وبأي طريقة، طالما أنه سيحظى بمتابعين يتفاعلون مع ما يُقدَّم.