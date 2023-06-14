لماذا يتحمَّل الإعلاميون أوزار المؤثرين؟

أما الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي فهؤلاء يمكن أن تطلق عليهم أسماء أخرى، مثل "يوتيوبر" أو "تيك توكر" أو "سنابر"، أو أيًّا كان، لكن أن يدَّعُوا الانتساب إلى جماعة الإعلاميين فهذا خطأ كبير، حتى وإن كانوا يقدمون موادَّ قريبة من الإعلام.. فالعطار -على سبيل المثال- يبيع أعشابًا، قد تُستخدم لأغراض علاجية، لكنه حتمًا لن يزعم أنه طبيب. والمقاول يسهم في عمليات البناء والتشييد، لكنه بالتأكيد ليس مهندسًا؛ لأن تلك المهن كافة لها تعريفات واشتراطات معينة.