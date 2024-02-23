ملك التاريخ

كان ينظر إلى التاريخ كونه عنصرًا مؤثرًا؛ حيث دعم العديد من المشاريع الهامة المرتبطة بالتاريخ، وقدم "منحة الملك سلمان لدراسة تاريخ الجزيرة العربية"، و"كرسي الملك سلمان لدراسة تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها"، له جهود واضحة في دعم دارة الملك عبدالعزيز، حتى أصبحت مركزًا بحثيًّا تاريخيًّا موثوقًا لحفظ تاريخ المملكة وتراثها، وتم في عهده تسليط الضوء على الأماكن التاريخية التي لها عمق تاريخي وجذور ضاربة موغلة بالقدم؛ مما يؤكد أهمية تاريخ شبه الجزيرة العربية، أصبحت الدرعية العاصمة الأولى للدولة السعودية تعانق عنان السماء في عهده.