لا تكن ترسًا في آلـة الفساد..!!

المحسوبية "الواسطة" لها أوجه ثلاثة، الأول: الواسطة المحمودة، وهو من ينفع الناس دون أن يضر الآخرين، قال رسول الله ﷺ: "أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس". والثاني: الواسطة المذمومة، وهو من ينفع الناس ويلحق الضرر بالآخرين. والثالث: الواسطة المشبوهة، وهو تقديم الخدمات والخلط بين المفاهيم والسلوك، وهنا يختبئ الفساد المذموم المنبوذ، بل إن فساد المفاهيم أخطر وأشق علاجًا من فساد السلوك، وهذا الأخير هو متن مقالي اليوم.