"سيتي سكيب" نجاح وإبهار

فلا شك أن المعرض الذي أقيم هذا العام تحت شعار "مستقبل الحياة"، نجح بجدارة في التعريف بأحدث التقنيات والحلول العقارية المبتكرة، التي تركز على الاستدامة والتكنولوجيا، كما نجح في عرض المشاريع الكبرى لـ"رؤية السعودية 2030"، إضافة إلى المشاريع السعودية الفريدة للشركة الوطنية للإسكان، ونيوم، وروشن، والمربع، وكافد، والدرعية، وهو ما يؤكد لرواد المعرض من العالم ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي كبير، بفضل رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير الحياة في المملكة في كافة المجالات.