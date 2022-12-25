الثقة الصحية.. طريق ذو اتجاهين

تزداد الفرص لتشكيل تلك العلاقة وتحسين الثقة مع كل زيارة.. ولاستعادة الثقة، هناك العديد من الخطوات الفعالة يجب اتخاذها من قِبَل الطبيب؛ ومنها وضع مصلحة المريض أولًا، وأن يبرز الطبيب من خلال تصرفاته أنه أهل لتلك الثقة، ثم الإيماءات الصغيرة التي يمكن أن تجلب ثروة من حسن النية وبناء الثقة، مكالمة هاتفية لمتابعة حالة المريض قد تُحدث الفرق، كذلك البقاء لوقت متأخر لرؤية المريض لها مفعول السحر أحيانًا.