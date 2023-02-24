تعاميم التعليم وروابط المسابقات.. وأشياء أخرى..!!
سألتُ أحد المعلمين القدامى عن التعاميم في عهد عمله..كيف كانت؟ قليلة أم كثيرة..؟! فقال: تعميم واحد أو اثنان بالكثير خلال أسبوع واحد فقط..! وبالمقارنة بما يرد للمدارس هذه الأيام من تعاميم، ومن قبل أيضًا خلال يوم واحد فقط، قد يفوق ربما التعاميم في السابق خلال فصل أو عام دراسي كامل دون مبالغة..!!
ومن الأمور البديهية أن نقول (كثرة التعاميم تُفقدها أهميتها..!). وقاعدة (قليل دائم خير من كثير منقطع) تنطبق على تعاميم التعليم أيضًا؛ لذلك أكثر ما يشغل مديري المدارس خلال داومهم هو طباعة كم هائل بشكل يومي من التعاميم، آخرها قد يُنسيهم أولها..! التي غالبا لن تُقرأ، بل تُحفظ؛ وهو ما يكلف المدارس كثيرًا من الورق عند طباعتها..!!
كثرة المسابقات، وإشغال المدارس بإرسال روابط لها طوال أيام الدراسة تقريبًا، حتى في أيام الاختبارات، على وسائل السوشال ميديا؛ للتواصل مع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.. هل هذا الأمر يُعتبر صحيًّا، فضلاً عن أن يكون سلوكًا تربويًّا..؟! فكيف نريد من الطلاب التركيز والمذاكرة خلال الاختبارات، وفي الوقت نفسه مطلوب منهم بين فترة وأخرى الدخول على روابط للمسابقات للمشاركة فيها؟! طيب، المفترض أن يكون نشاطًا لا صفيًّا، ويُعطى في حصة النشاط فقط، وليس خلال وقت الدوام وخارجه، بل حتى في إجازة الويك إند، تتم ملاحقة ـ إن صح التعبير ـ الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بضرورة الدخول على الروابط، والمشاركة في تلك المسابقات..!!
المسابقات المفترض أن تكون مع بداية الفصل الدراسي، ونحن لدينا ثلاثة فصول دراسية -ما شاء الله-، فلماذا لا تكون في بداية كل فصل؟! وكذلك المطلوب أن نقلل منها؛ لأنها إذا كثرت تفقد أهميتها، وربما تقل المشاركة فيها بشكل كبير، كما هو الحاصل..!!
معلمو ومعلمات الصفوف الأولية، خاصة لطلاب وطالبات الصفَّين الأول والثاني، ممن لا اختبارات لديهم، وكذلك معلمات الروضة، لماذا لا يُعطَوا حوافز الإجازة مع طلابهم وطالباتهم..؟! لماذا يُطلب منهم الدوام أسبوعَين إضافيَّين مثل بقية أعضاء هيئة التدريس والإداريات في بقية الصفوف والمراحل الدراسية الأخرى، وهم لا عمل لهم سوى الجلوس في مقر عملهم..؟! أعتقد مكافأة لهم؛ لما عملوه مع أبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات من جهد وعمل طوال فصل دراسي كامل، قد يفوق جهد مراحل عُليا، أنهم يستحقون أن يتمتعوا مع طلابهم وطالباتهم بإجازاتهم؛ ولذلك من هذا المنبر نطالب مسؤولي إدارات التعليم ومسؤولي الوزارة بإعادة تلك الميزة لهم بالتمتع بالإجازة مع طلابهم وطالباتهم.