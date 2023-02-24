تعاميم التعليم وروابط المسابقات.. وأشياء أخرى..!!

كثرة المسابقات، وإشغال المدارس بإرسال روابط لها طوال أيام الدراسة تقريبًا، حتى في أيام الاختبارات، على وسائل السوشال ميديا؛ للتواصل مع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.. هل هذا الأمر يُعتبر صحيًّا، فضلاً عن أن يكون سلوكًا تربويًّا..؟! فكيف نريد من الطلاب التركيز والمذاكرة خلال الاختبارات، وفي الوقت نفسه مطلوب منهم بين فترة وأخرى الدخول على روابط للمسابقات للمشاركة فيها؟! طيب، المفترض أن يكون نشاطًا لا صفيًّا، ويُعطى في حصة النشاط فقط، وليس خلال وقت الدوام وخارجه، بل حتى في إجازة الويك إند، تتم ملاحقة ـ إن صح التعبير ـ الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بضرورة الدخول على الروابط، والمشاركة في تلك المسابقات..!!