في يوم التعليم.. نعتز بتمكين الجميع تعليميًّا

"التعليم هو عملية مستمرة مدى الحياة" هكذا قال بيتر دراكر. بالتأكيد إن المجتمعات ذات القوة تؤمن بقوة المعرفة؛ فالتعليم هو مستقبل أي مجتمع، والمجتمع المتعلم هو الذي يستطيع أن يحقق النمو والازدهار لوطنه؛ لذا فإن التعليم أو العلم هو أساس بناء المجتمع والحفاظ على مكونات الوطن ومقدراته، ونحن ننعم في وطننا المبارك وفي ظل قيادتنا الحكيمة التي سخّرت الدعم للتعليم والمؤسسات التعليمية أو المؤسسات التي تساعد على ذلك؛ فالعلم لا يفيد الطالب أو المتعلم وحده وإنما يفيد المجتمع ككل، ولهذا السبب تم التركيز على التعليم دعمًا ونشرًا، وقد صُرفت مئات المليارات سنويًّا على هذا القطاع منذ أن تم تأسيس كيان الصرح التعليمي في عام 1378هـ وحتى عامنا الحالي؛ حيث تعد ميزانية التعليم هي الحصة الأكبر إنفاقًا على التعليم سنويًّا من الميزانية العامة.