المتحدث الصامت.. إلى متى؟
لكل وظيفة في الدنيا مهام عمل، يجب على صاحبها أداؤها على أكمل وجه.. وعندما يقصر بأداء أي مهمة من هذه المهام يُحاسَب على ذلك وفق نظام المؤسسة التي يعمل بها. هذا هو النظام الذي يجب أن تتبعه أي مؤسسة في الكون، سواء كانت حكومية أو أهلية. وحين يحدث غير ذلك فقطعًا هناك خلل، يجب معالجته ومحاسبة المتسبب به.
والمتعارف عليه أن لكل مؤسسة أو شركة أو وزارة أو هيئة متحدثًا رسميًّا، لديه مهام عمل، يقوم بها. وأهم مهمة من هذه المهام هي: أن يكون حلقة الوصل بين الإعلام وهذه المؤسسة، وأن تخرج جميع أخبار هذه المؤسسة وقراراتها التي تهم المجتمع عن طريقه؛ لأنه هو المتحدث لهذه المؤسسة، أو الناطق الرسمي باسمها.
وحين يتحول هذا الناطق الرسمي إلى "صامت" فإن هذا هو العجب العجاب..!! فكيف يصمت الناطق الرسمي، ويتحدث غيره من رئيس أو غيره في هذه المؤسسة أو تلك الوزارة..؟!! ولماذا يحدث ذلك..؟!! ولماذا توجد هذه الوظيفة وتُصرف لها مخصصات..؟!! إذا كانت كل الأخبار مصدرها الرئيس..!! أو بعض المتنفذين "المتمصدرين"..!! ولماذا يوجد هذا الشخص إذا كان غيره يصرح بكل شيء، وحسابه الشخصي مصدر المعلومات..!! فهل هذا نظامي أن يكون الحساب الشخصي لبعضهم مصدر أخبار هذه المؤسسة أو تلك الوزارة..؟!! ولماذا لا يكون ذلك عن طريق المتحدث الرسمي؟!! فكيف يكون هو المتحدث الرسمي ومصدر الأخبار غيره؟!! وكيف يكون المتحدث الرسمي صامتًا، لا ينبس ببنت شفة..؟!! ومن البدهي أن يكون دوره عظيمًا وقت الحاجة إليه، فإن كان في قمة الحاجة إليه صامتًا فما قيمة وجوده..؟!! ولماذا يصمت في أشد الظروف التي تحتاج إليه الناس بها..؟!!
كل هذه التساؤلات وأكثر منها تدور في خلد الكثير من الناس في الفترة التي يحتاجون فيها إلى معرفة أخبار هذه المؤسسة أو تلك المنشأة، ومتحدثها الرسمي يدركه الصباح فيسكت عن الكلام المباح..!! فيترك الناس يعيشون قلقًا عظيمًا، وحيرة كبيرة؛ لأنهم في عز الحاجة لمعرفة أخبارها..!! فهل يُعقل هذا..؟!! وكل يوم والناس ينتظرون هذا المتحدث ليشفي غليلهم، ويزودهم بالأخبار، ويزيل عنهم هذا الفضول في معرفة الغموض العجيب الذي يغلف أحوال هذه المؤسسة أو تلك الوزارة..!! فتجدهم ييممون صوب حساب المتحدث الرسمي لها لمعرفة الأخبار، ولكنهم يصابون بصدمة عظيمة؛ لأنهم يجدون أن هذا الحساب قد تحول إلى ظل لحسابات أخرى..!!! فأصبحت مهمته إعادة تغريد لهذه الحسابات..!! فكيف يصبح الحساب الشخصي لبعض الناس مصدر المعلومات..؟!! ويتحول حساب المتحدث الرسمي إلى ظل له..؟!! ولماذا يتحدث المسؤول..؟!! ويتحول المتحدث الرسمي إلى (خيال ظل)..؟!! حتى يلقبه الناس بالمتحدث الصامت..!!!