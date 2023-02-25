المتحدث الصامت.. إلى متى؟

وحين يتحول هذا الناطق الرسمي إلى "صامت" فإن هذا هو العجب العجاب..!! فكيف يصمت الناطق الرسمي، ويتحدث غيره من رئيس أو غيره في هذه المؤسسة أو تلك الوزارة..؟!! ولماذا يحدث ذلك..؟!! ولماذا توجد هذه الوظيفة وتُصرف لها مخصصات..؟!! إذا كانت كل الأخبار مصدرها الرئيس..!! أو بعض المتنفذين "المتمصدرين"..!! ولماذا يوجد هذا الشخص إذا كان غيره يصرح بكل شيء، وحسابه الشخصي مصدر المعلومات..!! فهل هذا نظامي أن يكون الحساب الشخصي لبعضهم مصدر أخبار هذه المؤسسة أو تلك الوزارة..؟!! ولماذا لا يكون ذلك عن طريق المتحدث الرسمي؟!! فكيف يكون هو المتحدث الرسمي ومصدر الأخبار غيره؟!! وكيف يكون المتحدث الرسمي صامتًا، لا ينبس ببنت شفة..؟!! ومن البدهي أن يكون دوره عظيمًا وقت الحاجة إليه، فإن كان في قمة الحاجة إليه صامتًا فما قيمة وجوده..؟!! ولماذا يصمت في أشد الظروف التي تحتاج إليه الناس بها..؟!!