ماذا فعلت بنا #هيمنة_الترند …!؟

وسار كل واحد منهم في المساق الذي يهمه و يعنيه من مادة الكتاب .! ولكن ؛ ما هو #الترند ..!؟ إن الكتاب في عمقه لا يسأل عن :كيف يعمل الترند..؟ بل الكتاب يطرح سؤالا مهما و هو: كيف أصبحنا نحن نعمل وفق منطق الترند ..!؟ إن هذا السؤال هو نقلة نوعية في عالم البحث حيث ننتقل من " دراسة الأداة" إلى "دراسة الإنسان داخل الأداة".! إن الترند -بمفهومه الواسع - هو أداة لبيع و شراء انتباه المستخدم سواء علم ذلك أو لم يعلم، ولكن من الذي يصنع الترند .