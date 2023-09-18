"المضللون العقاريون".. مَنْ يحاسبهم؟

مَن يحاسب هؤلاء الذين غرروا بالناس، وضيعوا عليهم فرص العمر؟ نعم، فرصًا كان بالإمكان استغلالها، والشراء، وبناء بيت العمر لهم ولأسرهم، ولكن بسبب تلك التصاريح غير المبنية على أساس واضح، بل لمجرد الظهور والبحث عن الشهرة على حساب الناس البسطاء في هذا المجال الذي يمس حياتهم، كانت النتيجة صعبة جدًّا على الكثير من راغبي تملُّك العقار.