الصقر وتسويق هويتنا الوطنية

قد يتفاجأ البعض مما تحقق حتى اليوم في هذا المهرجان، فقد دخل موسوعة غينيس كأكبر تجمع للصقور في العالم ثلاث مرات، ورسّخ موقعه كحدث قادر على تشكيل صورة المملكة وإبرازها عالميًا بطرق إبداعية ومؤثرة، وها هو يمثّل نقطة التقاء بين الموروث والاتصال، إذ يُقدّم الصقارة -التي كانت مهارة فردية خاصة بأهل الصحراء سابقًا- في صورة جديدة تتجاوز حدود الهواية إلى فضاء احتفائي واسع يشارك فيه آلاف الزوار والصقارين والإعلاميين والدبلوماسيين والمهتمين من مختلف الدول، وبذلك يتحول الصقر، بمكانته الرمزية، إلى حامل لغوي وثقافي يعكس قيَم الشجاعة والشموخ والارتباط بالأرض، وهي قيم تتماهى مع السردية السعودية المعاصرة القائمة على الطموح، والانفتاح، والمبادرات الوطنية الكبرى.