"الغاط".. مدينة صحية
تظل "الغاط" في قلبي واحدة من جنان الرحمن على أرضه، بأريجها ورمالها، بأزقتها وحدائقها، بعبقها وتاريخها وعبير نسماتها، بهدوئها وسكينتها، بذكرياتها والقلب المتعلق بأرجاء سهولها ووديانها، بكرمها وأصالة أهلها.
"الغاط" اليوم ليست مجرد مسقط رأس، بل خيمة الذكريات ومهد الصبا الذي لم يغادر الوجدان قط، لطالما كانت منارة ثقافية شاهدة على عمق التاريخ النجدي وحضارة المنطقة.
ومن هذا الإرث العريق تنطلق اليوم نحو مستقبل أكثر إشراقا عندما تتوجت كمدن صحية معتمدة من منظمة الصحة العالمية، هذا الاعتماد هو تتويج لمسيرة حب وعمل دؤوب.
ونحن إذ نحتفي بهذا المنجز نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة التي جعلت من صحة الإنسان، ورقي بيئته محورا للتنمية، وأولوية قصوى ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠، وهذا ما أكده تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، لهذه الشهادة؛ ليشدد على أن الدعم المستمر من القيادة يرتقي بجودة الخدمات، ويجعل الوقاية والاستدامة هدفا وطنيا.
إن هذا المنجز دليل قاطع على كفاءة وزارة الصحة وجهودها المتكاملة وبرنامجها الرائد للمدن الصحية، الذي يعزز تكامل العمل بين الجهات الحكومية والمجتمعية لتبني بيئات عمرانية وصحية مستدامة تصب في نهر جودة الحياة، وبينما نحتفل بهذا الإنجاز تستعيد الذاكرة أصداء الطفولة البريئة في كل زاوية من زوايا "الغاط" التي تستعد اليوم لدخول مرحلة جديدة، حيث يصبح المعيار العالمي للصحة محركا للتطوير في كافة القطاعات؛ لتظل الغاط واحة للعافية والسكينة ومثاللا يحتذى به في المنطقة.
وفي هذا المنجز تعزز المملكة تصدر دول إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا بعد أن بلغ عدد المدن الصحية فيها ست عشرة مدينة، ويعكس هذا عملاً مؤسسياً عميقا يضمن أن تكون السياسات الصحية جزءا لا يتجزأ من كل قرار تنموي إنها دعوة للفخر بهذا الإنجاز الذي يرفع اسم بلدتنا إلى مصاف المدن التي تضمن لسكانها عيشا حيويا وصحة مزدهرة، فالمستقبل الذي ينتظر الغاط بعد هذا الاعتماد هو مستقبل يحافظ على أصالتها ويطور بنيتها التحتية بخطوات مدروسة نحو جودة حياة مستدامة، فالوطن بخير عندما تكون مدنه بخير وتبقى ذكريات "الغاط" نبضا صحيا مستداما يروي قصة عشق لا تنتهي لمكان وناس وعهد جديد من العافية والازدهار.
إننا إذ نبارك لأهلنا في الغاط على هذا الإنجاز المستحق، فحري بنا أن نهنئ كذلك محافظ الغاط الأستاذ منصور بن سعد السديري، على جهوده المثمرة، وزملاءه وحرصهم على خدمة الأهالي ورفع اسم محافظتنا عاليا فتحية تقدير من القلب.