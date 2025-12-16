"الغاط".. مدينة صحية

وفي هذا المنجز تعزز المملكة تصدر دول إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا بعد أن بلغ عدد المدن الصحية فيها ست عشرة مدينة، ويعكس هذا عملاً مؤسسياً عميقا يضمن أن تكون السياسات الصحية جزءا لا يتجزأ من كل قرار تنموي إنها دعوة للفخر بهذا الإنجاز الذي يرفع اسم بلدتنا إلى مصاف المدن التي تضمن لسكانها عيشا حيويا وصحة مزدهرة، فالمستقبل الذي ينتظر الغاط بعد هذا الاعتماد هو مستقبل يحافظ على أصالتها ويطور بنيتها التحتية بخطوات مدروسة نحو جودة حياة مستدامة، فالوطن بخير عندما تكون مدنه بخير وتبقى ذكريات "الغاط" نبضا صحيا مستداما يروي قصة عشق لا تنتهي لمكان وناس وعهد جديد من العافية والازدهار.