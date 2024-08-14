العناصر الستة لتحقيق بيئة عمل نموذجية

يختلف الكثير في تحديد مواصفات بيئة العمل النموذجية؛ إذ إن البعض قد حصرها في الجوانب المادية التي تشتمل على المباني والأجهزة ومتطلبات العمل، ويغفل عن بعض الجوانب الإنسانية الأخرى.