هل من حاويات مخصصة لفائض الطعام..؟؟

ظهرت في فترات سابقة جمعيات حفظ النعمة، وبعض الجمعيات الخيرية التي تقوم بجمع فائض الأطعمة من المناسبات والحفلات وتنظيفها، ومن ثم توزيعها على المحتاجين. وبالرغم من تلك الجهود المميزة إلا أنها لا تغطي -في رأيي- عشرة في المئة من الاحتياج، بمعنى أن التسعين في المئة الباقية تذهب هدرًا.