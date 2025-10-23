التحول الرقمي في القطاع غير الربحي.. من الإحسان إلى الاستدامة

فالتقنية لم تعد مجرد وسيلة لتسهيل التبرع أو إدارة الموارد، بل أصبحت أداة تأثير تُعيد صياغة مفهوم العطاء، وتجعل الخير أكثر حضورًا واستمرارية، وتمنح العمل الإنساني بعدًا جديدًا يرتكز على الإبداع والكفاءة والشفافية. وهكذا، يتحول التطبيق إلى تأثير، والعطاء إلى استدامة، لتبقى التقنية في المملكة شاهدًا على أن الخير حين يلتقي بالابتكار، يصنع أثرًا لا ينتهي.