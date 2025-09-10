الاكتئاب المبتسم… الحكاية التي تخفيها الابتسامة

ورغم أن الاكتئاب المبتسم يخفي معاناته وراء المظاهر، إلا أن هناك إشارات خفية قد تساعدنا على فهم ما وراء الضحكات. فالشخص قد يبدو نشيطاً أمام الناس، لكنه يعاني من تعب داخلي لا يزول. قد يشارك بابتسامة في المناسبات، ثم يعود وحيداً ليغرق في دموع لا يعرف لها سبباً محدداً. قد ينخرط في الأنشطة الاجتماعية دون أن يشعر بمتعة حقيقية، أو ينجز مهامه في العمل بينما يسيطر عليه إحساس عميق بعدم القيمة. وأحياناً يكون حاضراً جسدياً في الأسرة أو بين الأصدقاء، لكنه غائب وجدانياً، وكأن روحه تائهة في مكان آخر. هذه المؤشرات، حين تجتمع مع صورة خارجية متماسكة، تكشف التناقض المؤلم بين الداخل والخارج.