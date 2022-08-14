التسويق المخصص.. خطوة نحو الانتشار

كما يتطوّر التسويق لينتقل إلى مستوى آخر بحسب الظروف، والذي يطلق عليه التسويق التحليلي، الذي يستخدم لتحليل بياناتٍ معينةٍ لاستهداف عملاءٍ محتملين، وبشكلٍ عام نستطيع أن نستنتج منه احتمالية شراء المنتج وتحليل الرغبات للعميل، بالإضافة إلى توفير معلوماتٍ عن المنتجات التي سيحتاجها مستقبلًا، كما يرتبط التسويق التحليلي بالمقاييس المالية التي ترتبط به ارتباطًا وثيقًا لتحديد العرض والطلب اللازم للعملاء والحصول على الرقم الأكبر من الأرباح المتاحة.