مركز دعم هيئات التطوير: بوابة التكامل والحوكمة

تأسيس المركز لا يُعد تغييرًا شكليًا، بل يعدّ انتقالًا نحو نموذج مؤسسي أكثر نضجًا، يستجيب لحاجة ملحّة هي تنظيم العلاقة بين هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية المتعددة في مناطق المملكة، وتوفير منصة مركزية للدعم، والتنسيق، ورفع كفاءة الأداء، وتوحيد المعايير التنظيمية. ولأن هذه الهيئات تلعب دورًا رئيسًا في تطوير المدن، وقيادة برامج التحول الحضري، وصياغة مستقبل البنية التحتية والخدمات، فإن وجود مركز وطني يدعمها ويعزز حوكمتها يمثل ضمانة لنجاح المشاريع وتحقيق الأثر المستدام.