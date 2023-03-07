هروب الخادمات والكوميديا السوداء..!

ولكن هناك بُعدًا اجتماعيًّا، يتعلق بقضية هروب الخادمات، خاصة مع حلول شهر رمضان، أو قبله بأيام قليلة. وحتى نكون منصفين، وموضوعيين، فبعض الأسر -وهي قليلة جدًّا- تساعد بطريقة غير مباشرة في هروب الخادمات من منازلهم بسبب التعامل غير الكريم، ومن أبرزها سوء المعاملة مع بعض أفراد الأسرة للخادمة، والعاملات المنزليات بصورة عامة، كذلك تعدُّد المهام التي تلزم بها الأسرة الخادمة؛ وهذا يدل على عدم تحديد طبيعة عمل الخادمة.