ميزانية 2026.. رفاهية المواطن أولا

وكان لافتا في كلمة ولي العهد خلال إجازة الميزانية تأكيده على استمرار المملكة في نهجها الراسخ بالاستثمار في قدرات أبنائها وبناتها، مشيرا إلى استكمال خطوات غير مسبوقة في تمكين الشباب، حيث ارتفعت أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2,5 مليون مشتغل، مما انعكس إيجابيا على انخفاض معدلات البطالة إلى مستوى قياسي، متجاوزًا مستهدفات رؤية 2030 عند 7%، وزيادة فرص التوظيف النوعية، ودعم ريادة الأعمال، إلى جانب تمكين المرأة السعودية وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات.