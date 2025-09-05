ماذا تختارون من #نواصي_الصباح..!؟

في كل صباح أحاول أن أكتب بيتاً من الشعر أو جملة محفزة ومفيدة، تمدني بطاقة إيجابية وإبداعية؛ لأصدرها على شكل جيش من الكلمات التفاؤلية، والعبارات الصباحية، والجمل الفرائحية التي تطير بأجنحتها بكل حب وسعادة وسلام..