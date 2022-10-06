ضياع المريض بين الأطباء والتكنولوجيا

استخدام الكمبيوتر في الصحة اصبح أساسيًا بل ضرورة لإنجاز العمل وتحسين جودته وللتغلب على تذمر بعض المرضى من قضاء الطبيب الكثير من وقته على الجهاز، يجب أولاً الاستعداد من خلال مراجعة السجل الصحي الإلكتروني قبل رؤية المريض، جمع المعلومات وعدم تأجيل إدخال البيانات، مشاركة المريض في الوضع، الاستمرار في التواصل مع المريض بالعين من خلال النظر إليه أثناء حديثه كل دقيقة ليتأكد المريض أنه ما زال يحظى بالانتباه.