فترة الاختبارات ودور أولياء الأمور

نشهد في كل سنة عند اقتراب فترة الاختبارات في المدارس بمراحلها المختلفة، وكذلك أثناءها، الكثير من القلق، سواء لدى الأم أو الأب، أو الاثنين معًا، إضافة إلى الطلاب أنفسهم. وهو قلق لا مبرر له؛ لأنه قد يزيد من التوتر بصورة عامة، ويؤثر تأثيرًا سلبيًّا على تركيز الطلاب.