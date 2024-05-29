الحج خط أحمر..!

في كل عام تحقق المملكة العربية السعودية -بفضل من الله، ثم بدعم ومتابعة مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان (حفظهما الله)- نجاحًا في تنظيم الحج، يُذهل العالم، ليس لغرض من الدنيا أو من باب التباهي، وإنما بدافع الأمانة الدينية، والإحساس بالمسؤولية، وكسب الأجر لقاصدي البيت الحرام.. من خلال توفير المواصلات الحديثة، وبناء الجسور، وتوفير التقنية الذكية، وتجهيز الموظفين ورجال الأمن المدربين على أعلى مستوى؛ وذلك لحفظ الأرواح من التزاحم، وعمليات الإنقاذ وأمن الحجيج بشكل متكامل؛ ليعودوا إلى بلدانهم سالمين غانمين مُحمَّلين بمشاعر الفرح والرضوان..!!