العلاج بالفن يُفجِّر الطاقات ويُولِّد الإبداع

خلاصة القول أنني خرجت من تلك الزيارة وأنفاسي تتصاعد من شدة تأثري بما شاهدته، وفي داخلي قناعة راسخة بأن المعاق ليس هو مَن تعطل أحد أطراف جسده عن العمل، أو توقف عن النمو، لكنه هو ذلك الشخص الصحيح فكريًّا والمعافى بدنيًّا ومع ذلك غير مفيد لمجتمعه، ولا يملك الرغبة في العمل والإنتاج، أو لم يُنعم عليه الله بالثقة في نفسه والاقتناع بقدرته على الإنجاز والإبداع.