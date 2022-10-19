إلى المُدرِّبين من ذوي الإعاقة..!

على مَن يريد التغلب على إعاقته أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أودع فيه قوة أخرى غير التي أخذها منه. على الإنسان فقط أن يحسن التنبه لنِعَم الله عليه، وفيه، ومعه.. عليه أن يحسن التنبه لتلك النعم والمواهب التي تحيطه في كل مكان وزمان.. عليه أن يشعر بنعمة الله عليه في أنه أعطاه علمًا، وحمَّله مهمة تبليغه لمن هم دونه في العلم.. يستطيع المعاق منا صاحب العلم أن يُبلِّغ العلم الذي بين جنبيه إلى المعاقين من أمثاله، ويساعدهم ليطوروا من ذاتهم، ويستطيع أيضًا أن يكون عونًا لغير المعاقين؛ ليوصلهم للعلوم التي يملكها هو؛ فلربما كان شاعرًا أو عالمًا فقيهًا، أو لربما كان طبيبًا حاذقًا، أو مهندسًا مبدعًا، أو مبرمجًا صاحب علم وخبرة في الحاسب الآلي.. عليه أن يسعى لإيصال هذا العلم لغيره ممن يحتاج إليه من المعاقين وغيرهم.. إذا آمن الإنسان بأنه إنسان، إذا آمن الإنسان بتعريفيه الأول، على أنه إنسان خُلق ليعمر الأرض، بغض النظر عن حاله، ضرير، أصم، أبكم، أشل، أو أعرج، كيفما كان الحال، الإنسان يبقى قادرًا متى ما آمن بذلك في نفسه. وفي تاريخ الأمم الأمثال أكثر من أن تُحصى.. ونحن ها هنا قد قلنا إن من أراد أن يكون مدربًا بالرغم من إعاقته فليتقن أولاً العمل الذي يريد أن يكون مدربًا فيه، وليكن مضرب المثل في إحسانه وإتقانه لهذا العمل، ثم لينظر كيف يطلبه الناس، وكيف يتناسى المجتمع بأسره مصابه ضريرًا كان أو أصم، مهما كانت إعاقته. الناجح لا ينظر الناس إلا إلى إنجازاته.. إذًا، فليحسن المرء لذاته أولاً، وليكن منارًا في المجال الذي يريد أن يختص به، ولن تعجزه حين ذاك الإعاقات وإن تكاثرت!