الهوية السياحية للمدينة المنورة.. متحف مفتوح

والمميز في هذا النهج، هو التركيز على التوازن الدقيق بين الأصالة والمعاصرة. فالمدينة المنورة، وهي تخطو نحو المستقبل بخطوات واثقة، تسعى للمحافظة على هويتها الثقافية والتاريخية كجزء أصيل لا يتجزأ من رحلتها. هنا، لا نتحدث عن مدينة تتخلى عن إرثها، بل عن مدينة تُجدّد تجربتها السياحية لتعكس أصالتها التاريخية، وفي الوقت ذاته تواكب التطور، وهو ما ظهر جلياً بتصنيفها في المرتبة الـ67 عالميًا في مؤشر IMD للمدن الذكية لعام 2025، إنها معادلة صعبة، لكن المدينة المنورة أتقنتها.