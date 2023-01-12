قالها الملك سلمان: الفلسطينيون لن يكونوا وحدهم

وهذا هو الموقف الثابت للمملكة وقيادتها، وقد طلبت الصين وبعض الدول عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي؛ لبحث التطورات الأخيرة في المسجد الأقصى، والصين دولة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن. ويجب استغلال هذه الجلسة لتعرية الممارسات الصهيونية العنصرية والداعمين لها. ومن المؤكد أن المملكة؛ بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، وبمكانتها العالمية ودورها العربي والإسلامي؛ لم ولن تتخلى عن الشعب الفلسطيني، فمن هذه الأرض سافر عمر بن الخطاب على بعيره قبل أكثر من 1400 عام ليستلم مفاتيح القدس ويصدر العهدة العمرية بعروبة القدس وفلسطين وإسلاميتها وحرمة مقدساتها. وهذه الأرض ستظل وفية على العهد ولن تترك الشعب الفلسطيني وحيدًا أمام هذه الوحوش "البشرية".