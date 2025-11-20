روح عبدالعزيز بن سلمان… كيف جعلت «الجريش» بطل اللحظة النووية؟

حضور الوزير لم يكن بروتوكوليًا جامدًا، بل إنسانيًا وقريبًا، يفتح مساحة للتفاعل ويكسر الحواجز بين الوفود، ويُظهر أن القوة الحقيقية ليست في صرامة الموقف، بل في بساطة الروح.