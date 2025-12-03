الخوف الهادئ… الوجه الآخر للابتزاز العاطفي

ولأن الابتزاز العاطفي يعتمد كثيراً على شعور الذنب، يصبح من المهم أن نراقب هذا الشعور قبل أن يكبر بداخلنا. نحتاج أن نذكّر أنفسنا، كل مرة، بأن مشاعر الآخرين ليست عبئاً نحمله على ظهورنا، وأن تهدئة غضبهم أو تغيير مزاجهم ليس واجباً مكتوباً باسمنا. أحياناً نخلط بين المحبة والمسؤولية المطلقة، فننسى أن لكل شخص مساحة تخصه، وحدوداً لا معنى للعلاقة بدونها. الحدود لا تعني البعد… بل تعني أننا نعرف أين ينتهي دورنا ويبدأ دور الآخر، وأننا لا نسمح لذنب غير مبرر أن يقود قراراتنا. وإذا تكرر هذا النمط بطريقة تُتعب النفس، فطلب المساندة من مختص أو شخص موثوق ليس ضعفاً، بل خطوة تعيد ترتيب الفوضى الداخلية وتمنح القلب مساحة آمنة ليرى الأمور بوضوح أكبر.