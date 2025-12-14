منتدى الدوحة والبديوي

في خضم النقاشات المتعددة،جاءت كلمته لتضع الوحدة الخليجية في اطار عملي ، خصوصا عند تناول العلاقة مع ايران . ما ميز حديثه منذ البدايه هو نبرته الهادئة والمتزنة والتي عكست وضوحا في الرؤية وثقة في الطرح ، بعيدا عن الانفعال أو الخطاب التصعيدي ،حقيقة هذا الهدوء لم يكن شكلا فقط بل كان جزءا من مضمون الرسالة التي أراد ايصالها وهي أن ادارة الخلافات بعقلانية تحمي الاستقرار لا تستهلكه .