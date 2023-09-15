مَنْ يحميهم من مكيف الفصل؟!
يعود ابني من المدرسة وهو مصاب بحساسية وسيلان في الأنف، ويعاني من السعال أيامًا عدة؛ ويرجع ذلك لبرودة الجو داخل الفصل بسبب تخفيض الطلاب أو المعلمين درجة حرارة المكيف!!
الكثير من مكيفات المدارس في حالة سيئة؛ فبعضها تفتقر لموجِّه الهواء، أو "فلتر" تنقية الهواء، أو مفاتيح التحكم.. وغيرها من العيوب!! كما أن بعض الطلبة يكونون في الجهة المقابلة لجهاز التكييف؛ وهو ما يُعرِّضهم لمشاكل صحية مستمرة!!
وأعتقد أنه لا بد من إيجاد أجهزة تكييف عالية الجودة وبمواصفات خاصة بالمدارس، ويوضع لها أنظمة ولوائح واضحة، كأن يتم تحديد درجة حرارة معينة لكل الفصول - وبخاصة في المرحلة الابتدائية - بعيدًا أن أمزجة ورغبات الطلاب والمعلمين، ويتم مراقبتها بشكل دوري من المرشد الصحي بالمدرسة! وتُضبط من قِبل إدارة المدرسة دون غيرها!!
مخطئ تمامًا من يرى أن عدم ضبط درجة الحرارة داخل الفصل من المشكلات البسيطة. وأستطيع الجزم بأن آلاف الطلاب يعودون إلى منازلهم يوميًّا وهم يعانون بسبب جهاز التكييف.
نتمنى من وزارة التعليم معالجة هذا الخلل؛ لكي يعود أبناؤنا إلى منازلهم دون مشاكل صحية!!