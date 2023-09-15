مَنْ يحميهم من مكيف الفصل؟!

الكثير من مكيفات المدارس في حالة سيئة؛ فبعضها تفتقر لموجِّه الهواء، أو "فلتر" تنقية الهواء، أو مفاتيح التحكم.. وغيرها من العيوب!! كما أن بعض الطلبة يكونون في الجهة المقابلة لجهاز التكييف؛ وهو ما يُعرِّضهم لمشاكل صحية مستمرة!!