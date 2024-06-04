إجازة الحج الرسمية.. وإجازة المعلمين السنوية..!
لكل موظفي الدولة الحق في التمتع بإجازاتهم السنوية، وهي عادة تكون 45 يومًا (شهرًا ونصف الشهر)، وقد تكون أكثر مثل منسوبي المدارس من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات وطلاب وطالبات؛ ولذلك يستغرب منسوبو المدارس أن تكون إجازتهم مدمجة مع إجازة الحج خلال السنوات الأخيرة، التي هي حق لكل موظفي الدولة، ولا تدخل في إجازتهم السنوية، بينما نلاحظ أن إجازة المعلمين والمعلمات تتداخل مع إجازة الحج، والمفترض أن إجازة المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات تبدأ بعد نهاية إجازة الحج، وبداية الدوام لبقية موظفي الدولة، فمن ذلك التاريخ - أي تاريخ عودة بقية موظفي الدولة- تبدأ إجازة منسوبي المدارس من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات، وتكون إجازة الحج، مثل إجازة عيد الفطر، لا تدخل ولا تتداخل مع إجازتهم السنوية..!
يأمل المعلمون والمعلمات من مسؤولي وزارة التعليم ومسؤولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ملاحظة ذلك، على أن تكون بداية إجازتهم السنوية بعد انتهاء إجازة الحج كما ذكرتُ آنفًا، التي هي إجازة لكل موظفي الدولة؛ ولذلك دمج تلك الإجازة (أي إجازة الحج) مع الإجازة الصيفية لمنسوبي المدارس من معلمين ومعلمات، وكذلك الطلاب والطالبات، يقلص من عدد أيام إجازتهم الصيفية السنوية كثيرًا، التي لا تتعدى شهرًا وأسبوعًا (35 يومًا فقط) بعد استثناء إجازة الحج..!! بينما بقية الموظفين لديهم 45 يومًا إجازة سنوية من غير إجازة الحج الرسمية، بحسب أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي يتمتع بها كل موظفي الدولة. فلماذا تحسب من إجازة المعلمين والمعلمات السنوية؟!
ولذلك يأمل المعلمون والمعلمات ملاحظة ذلك من مسؤولي وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتفادي ذلك، وفصل إجازة الحج التي هي لكل موظفي الدولة، وليست محسوبة لهم من ضمن إجازاتهم السنوية، وضرورة احتساب إجازتهم (أي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات) الصيفية السنوية بعد انتهاء إجازة الحج مباشرة؛ حتى تكون منفصلة تمامًا عن إجازة الحج الرسمية؛ حتى يستمتع منسوبو المدارس من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات بإجازتهم السنوية..!!
والله الموفق لكل خير سبحانه.