إجازة الحج الرسمية.. وإجازة المعلمين السنوية..!

يأمل المعلمون والمعلمات من مسؤولي وزارة التعليم ومسؤولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ملاحظة ذلك، على أن تكون بداية إجازتهم السنوية بعد انتهاء إجازة الحج كما ذكرتُ آنفًا، التي هي إجازة لكل موظفي الدولة؛ ولذلك دمج تلك الإجازة (أي إجازة الحج) مع الإجازة الصيفية لمنسوبي المدارس من معلمين ومعلمات، وكذلك الطلاب والطالبات، يقلص من عدد أيام إجازتهم الصيفية السنوية كثيرًا، التي لا تتعدى شهرًا وأسبوعًا (35 يومًا فقط) بعد استثناء إجازة الحج..!! بينما بقية الموظفين لديهم 45 يومًا إجازة سنوية من غير إجازة الحج الرسمية، بحسب أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي يتمتع بها كل موظفي الدولة. فلماذا تحسب من إجازة المعلمين والمعلمات السنوية؟!