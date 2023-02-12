صورة مؤلمة من كارثة الزلزال

وبهذا المنطق، كيف يعاقِب الله من اختارهم لمرتبة الشهادة؟ ألم يشاهدوا ذلك الشيخ الذي كان محاصرًا خلف الأنقاض، ولكنه طلب من المسعفين بعض الماء ليتوضأ حتى يدرك الصلاة في وقتها؟ ألم يروا تلك السيدة التي رفضت الخروج من بيتها وهو ينهار إلا بعد أن منحوها قطعة قماش، سترت به جسدها؟ والرجل الذي حرص على تلقين ابنه الشهادة قبل الموت؟ هل أمثال هؤلاء الشرفاء يستحقون العقاب؟ ليس من باب المبالغة القول إن كلمات أولئك الغارقين في ظلمات الجهل أشد تشويهًا لصورة الإسلام الناصعة مما يفعله أعداء الدين، وأكثر إيلامًا لنفوس المساكين من ضحايا الزلزال الذين ليس باستطاعتهم تحمُّل المزيد من هذا الغثاء.