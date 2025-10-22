إرث الأنماط… حين تُورَّث المشاعر قبل الملامح

ومن هنا تبدأ الحكاية في التكرار. ابنةٌ كانت ترى أمّها تقلق من كل خطأ، فكبرت تحمل في داخلها هوس الكمال، لا ترتاح إلا حين تُرضي الجميع حتى لو أنهكت نفسها. وابنٌ عاش في بيتٍ لا يُقال فيه "أحبك" فظنّ أن الحب يُثبت بالفعل لا بالكلمة، فصار يمنح أكثر مما يحتمل ليشعر أنه كافٍ. وأخرى تربّت في بيتٍ تُخفي فيه النساء دموعهن، فكبرت وهي تظن أن القوة تعني الصمت، فتعالج حزنها بالابتسام. وشابٌ رأى والده يخبّئ تعبه خوفاً من الضعف، فتعلم أن الاستسلام للهشاشة عيب، فصار ينهار بصمتٍ ولا يطلب المساعدة. حتى في العمل، نعيد الحكاية نفسها، من تربّى على الخوف من الخطأ يعيش في قلق دائم من النقد، ومن نشأ في بيتٍ لا يُسمع فيه صوته يتردد في طرح رأيه. إنها السلسلة غير المرئية التي تمتد بين الأجيال، تربطنا بخيوطٍ دقيقة من المشاعر أكثر من الدم.